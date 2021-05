Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

33106 Paderborn-Sande (ots)

(ah) Sonntag, 24.05.21, 11:45 Uhr, 33106 Paderborn-Sande, Münsterstraße/Rosmarinstraße, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus der Rosmarinstraße kommend die B 64 überqueren. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten 39-jährigen Kradfahrer, der mit seinem Motorrad die B 64 von Paderborn in Richtung Delbrück befuhr. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Kradfahrer und verletzte sich schwer. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bis 13:15 Uhr in beide Richtungen gesperrt und an der Unfallstelle durch Sande vorbei geleitet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

