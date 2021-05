Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfallflucht in Büren-Weine am Sonntagmorgen

33142 Büren (ots)

Pfingstsonntag, 23.05.2021, 07:00 Uhr bis 08:45 Uhr 33142 Büren - Weine, Knickberg

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Büren - Weine, in der Straße Knickberg ein Verkehrsunfall mit einem schwarzen Pkw Mercedes Benz. Nach Auswertung der vorhandenen Spuren befuhr der unbekannte Mercedesfahrer die Straße Knickberg, aus Richtung Weine kommend, in Fahrtrichtung Eickhoff. In einer Linkskurve kam der Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrszeichen und einen Baum. Der Pkw kam im Straßengraben zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Die gesamte Front des Pkw wurde durch die Kollisionen stark beschädigt. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, die abgestreut werden mussten. Zwei später eintreffende Zeugen konnten nur noch den verlassenen Pkw beschädigt im Straßengraben vorfinden. Vom Fahrzeugführer fehlte jede Spur. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich untere der Telefonnummer 05251-306-0 an die Polizei Paderborn zu wenden.

Gesamtschaden: 10.000 Euro

