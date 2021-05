Polizei Paderborn

POL-PB: Friedlicher Demonstrationszug in der Paderborner Innenstadt

Paderborn (ots)

(mh) Friedlich verlaufen ist am Samstagnachmittag eine Demonstration in der Paderborner Innenstadt, die im Kontext der Konflikte im Nahen Osten stand. Rund 120 Teilnehmer versammelten sich zunächst am Rathausplatz und zogen dann unter anderem über die Kasseler Straße, den Liboriberg, den Le Mans-Wall und die Westernstraße zurück zum Rathausplatz. Zu Verkehrsbehinderungen oder Verstößen gegen die Coronaregelungen kam es nicht.

