Polizei Paderborn

POL-PB: Friedliche Demonstrationen in der Paderborner Innenstadt

Paderborn (ots)

(mh) Friedlich verlaufen sind am Freitag die beiden Demonstrationen in der Paderborner Innenstadt. Beide standen im Kontext der Konflikte im Nahen Osten. An der Kundgebung am Rathausplatz nahmen rund 120 an der zweiten Demonstration an der Herz-Jesu-Kirche sieben Personen teil. Verstöße gegen die Coronaregelungen stellte die Polizei Paderborn bei beiden Versammlungen nicht fest.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell