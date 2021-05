Polizei Paderborn

POL-PB: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Kennzeichen-Dieb

Paderborn (ots)

(CK) - Am späten Donnerstagabend (20.05., 22.35 Uhr) meldete sich ein aufmerksamer Zeuge über den Polizeiruf 110 bei der Polizei, weil er einen Mann beobachtet hatte, der ein Kennzeichen samt Kennzeichenhalter von einem Fahrzeug abgerissen hatte. Anschließend ging der Mann mit seiner Beute vom Tatort am Pohlweg weiter in Richtung Warburger Straße.

Daraufhin suchten die eingesetzten Polizeibeamten umgehend den Einsatzort auf. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige - ein 44-jähriger Paderborner - auf dem Pohlweg in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Das gestohlene Kennzeichen hatte er noch bei sich.

Da der Beschuldigte erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell