Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201115-1-pdnms Pkw hat sich überschlagen

DänischenhagenDänischenhagen (ots)

Dänischenhagen. Am Samstagmittag (14.11.20, gegen 12:00 Uhr) hat sich ein Pkw auf der B 503 überschlagen. Ein 19-jähriger Altenholzer fuhr mit seinem VW Polo von Kiel in Richtung Dänischenhagen. Zwischen den Abfahrten Altenholz Klausdorf und Dänischenhagen kam der 19-Jährige aus unbekannter Ursache nach rechts auf die Bankette und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw. Der VW Polo kam ins Schleudern und schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Altenholzer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem Pkw entstand vermutlich Totalschaden (etwa 6000 Euro). Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Zur Unfallursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Finja Rohde

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell