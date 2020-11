Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201111-3-pdnms Frau fährt in Neumünster betrunken in ein parkendes Fahrzeug

Am 11.11.2020 um 2.30 Uhr befuhr eine 26 jährige Frau aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde die Ohmstraße in Neumünster. Beim Versuch, ihren Hyundai einzuparken, beschädigte die Fahrerin ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Dies hielt sie nicht davon ab, erneut einen Einparkversuch zu starten. Dieser endete in einem Gebüsch. Schließlich gab sie ihre Versuche auf und wollte weiterfahren. Mittlerweile traf eine Polizeistreife des 1. Polizeirevieres Neumünster ein. Bei Erklärungsversuchen, wie es zu den Beschädigungen an ihrem Fahrzeug kam, stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei der Fahrerin fest. Ein erster Test ergab einen Wert von 2,38 Promille. Dies war Anlass genug, der Frau eine Blutprobe entnehmen zu lassen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu fertigen.

