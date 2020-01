Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Ermittlungen nach Einbrüchen in Husum und Mildstedt

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in zwei Einbruchsfällen und bittet um Hinweise:

In der Zeit von Sonntag (29.12.19), 20:15 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Mildstedt ein. Sie hebelten ein Holzfenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in das Gebäude. Sie brachen einen Zigarettenautomaten auf und durchsuchten weitere Räumlichkeiten. Sie entwendeten Geld, Tabakwaren und Alkohol. Außerdem verunreinigten sie einige Räume mit einem Feuerlöscher.

In der Zeit von Sonntag (29.12.19), 16:00 Uhr, bis Montag, 15:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Dieselstraße in Husum eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten verschiedene Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 zu melden.

