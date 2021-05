Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfallflucht mit flüchtigem Rollerfahrer in Salzkotten am Samstagmorgen

33154 Salzkotten (ots)

Samstag, 22.05.2021, 11:00 Uhr

33154 Salzkotten, In den Vielen / Haselnußweg

Am Samstagvormittag kam es in Salzkotten, im Einmündungsbereich In den Vielen / Haselnußweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Rollerfahrer. Die 31-jährige Pkw Fahrerin befuhr den Haselnußweg und beabsichtigte nach rechts in die Straße Im Stadtgraben abzubiegen. In dem gesamten Wohngebiet gilt die Regelung "Rechts vor Links" und es handelt sich um eine 30er Zone. Zeitgleich befuhr ein Rollerfahrer die Straße In den Vielen, aus Richtung Wewelsburger Straße kommend, und missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden Pkw Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer frontal in die linke Pkw Seite fuhr. Durch die Kollision stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich augenscheinlich leicht. Während die Pkw-Fahrerin die Polizei telefonisch verständigte, setzte sich der Unfallverursacher wieder auf seinen Roller und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Sowohl an dem Pkw, wie auch an dem Roller entstand Sachschaden.

Beschreibung des Unfallverusachers:

Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 180 cm groß, blaue Augen, blaue Jeanshose, schwarze Sneaker, akzentfreies Deutsch, unterwegs mit einem roten Roller. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251-306-0 an die Polizei Paderborn zu wenden.

Gesamtsachschaden: 2000,- EUR

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell