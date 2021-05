Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter Fahrzeugführer prallte gegen Metallzaun

33104 Paderborn-Sennelager (ots)

(ah) Montag, 24.05.21, 01:20 Uhr, 33104 Paderborn-Sennelager, Bielefelder Straße/Sennebahnhof, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einem Schwerverletzten, Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelhof und beabsichtigte, nach links in die Straße Sennebahnhof abzubiegen. Beim Abbiegen kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug in einen Metallzaun, wobei er sich schwer verletzte. Noch an der Unfallörtlichkeit stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 11000 Euro.

