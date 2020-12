Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Windflöte-

Zwei PKW-Fahrer erlitten am Montagmorgen, 21.12.2020, bei einem Verkehrsunfall an der Karl-Triebold-Straße/ Senner Straße Verletzungen.

Ein 60-jähriger VW Golf-Fahrer aus Steinhagen fuhr gegen 06:50 Uhr die Senner Straße in Richtung Karl-Triebold-Straße. Er beabsichtigte, an der Einmündung nach links abzubiegen und fuhr dazu in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Skoda eines 35-jährigen Bielefelders, der die Karl-Triebold-Straße in Richtung Friedrichsdorfer Straße befuhr.

Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Abschleppwagen transportierten den VW und den Skoda ab. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Hohe von circa 7000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell