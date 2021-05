Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Tierarztpraxis

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am frühen Mittwochmorgen (26.05.) informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über eine offen stehende Tür zu einer Tierarztpraxis an der Bielefelder Straße. Am Einsatzort stellten die sofort entsandten Polizeibeamten fest, dass die Eingangstür zu der Praxis aufgebrochen worden war. In den Innenräumen waren mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt worden; der Inhalt lag teilweise auf dem Boden. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Vermutlich drang der bislang unbekannte Täter zwischen 03.00 Uhr und 03.15 Uhr in die Praxis ein. Eine weitere Zeugin war auf einen lauten Knall aufmerksam geworden und sah dann eine in Richtung Mühlenflößstraße flüchtende Person.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat den Täter beobachtet oder kann sonst Hinweise zu ihm geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell