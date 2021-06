Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Richtweg 12 (ots)

Am Mo., 14.06.2021, in der Zeit von 09:20 Uhr bis 10:05 Uhr, parkte eine 49-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Audi Q2 auf dem Parkplatz des Norma-Marktes und in der Zeit von 10:20 Uhr bis 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes. Nach dem Einkaufen stellte sie zu Hause einen Schaden im Bereich der vorderen Stoßstange fest. Zum Unfallverursacher bestehen keine Hinweise. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

