Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Dienstag kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes gegen 13.20 Uhr von einer Hofeinfahrt auf die Straße Mittelkanal rechts auf. Dabei übersah er einen 63-Jähriger, der auf seinem Pedelec in Richtung Erste Wiek links unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell