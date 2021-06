Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- 17-jähriger Kradfahrer leichtverletzt

Niederfischbach (ots)

Am 13.06.2021, gegen 19:15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad die Eisenstraße in der Ortslage Niederfischbach. Beim Linksabbiegen in die Windeckenstraße stürzte der junge Fahrer mit seine Krad und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

