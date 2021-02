Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrrad liegt mitten auf der Straße

Oberweiler-Tiefenbach/B270 (ots)

Ein blaues Mountain-Bike mit gelb-weißem Aufdruck liegt am Donnerstagmorgen (04:36 Uhr) in Höhe Oberweiler-Tiefenbach mitten auf der B 270. Ein Verkehrsteilnehmer legt das Fahrrad auf die Seite und verständigt die Polizeidienststelle. Die Streife stellte das Bike der Firma Micmo Yeti als Fundsache sicher. Die Kette des Fahrrades ist heruntergesprungen, ansonsten ist das Bike unbeschädigt. Wem gehört das Fahrzeug und wer hat es mitten auf der Straße liegenlassen? Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell