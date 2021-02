Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefahrgut-LKW mit defektem Reifen aus dem Verkehr gezogen

BAB 6 Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Im Rahmen der gestrigen Streifenfahrt auf der BAB 6, in Höhe der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau fiel den Kollegen der Schwerverkehrsüberwachung der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums ein Gefahrgut-Sattelzug auf, an dessen Anhängerachse offensichtlich ein Rad fehlte. Der Lkw wurde von den Spezialisten auf einen nahegelegenen Rastplatz gelotst und näher überprüft. Es stellte sich heraus, dass am Anhänger ein Reifen geplatzt war und lediglich noch die Teile des Reifens auf der Felge hingen. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass der Reifen schon vor längerer Zeit geborsten war und die 38-jährige Lkw-Fahrerin dies offensichtlich nicht bemerkt hatte. Der Lkw war mit insgesamt 21 Tonnen Fracht, davon 1 Tonne als Gefahrgut klassifizierte Farbe in Fässern beladen. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt bis zur Instandsetzung des defekten Reifens untersagt. Darüber hinaus erwartet sie ein Bußgeld. |ZVD

