POL-IZ: 201126.5 Heide: Frau leistet Widerstand

Nachdem eine polizeilich bereits bekannte Frau am Mittwoch in Heide in einer Wohneinrichtung Unruhe gestiftet hatte, wiedersetzte sich die Dame den hinzugezogenen Beamten und kam schließlich auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses.

Um 16.45 Uhr fuhren mehrere Streifen in die Meldorfer Straße, weil eine 49-Jährige die dortige Anschrift trotz eines Hausverbotes nicht verlassen wollte. Die Einsatzkräfte begleiteten die Heiderin aus dem Gebäude. Vor dem Haus verbreitete sie grundlos ihre persönlichen Gegenstände auf dem Gehweg, scheinbar in einem verwirrten Zustand. Ein Gespräch war mit der Frau nicht möglich. Sie trat und schlug schließlich nach den Polizisten, die sie darauf zu Boden brachten und mit zur Dienststelle nahmen. Ein Atemalkoholtest bei der Beschuldigten lieferte ein Ergebnis von 2,34 Promille. Die Frau kam letztlich in ein Krankenhaus, sie wird sich wegen des Widerstandes und wegen der versuchten Körperverletzung verantworten müssen.

Beamte kamen im Zuge des Einsatzes nicht zu Schaden.

