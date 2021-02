Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flucht vor der Polizei

Ulmet (ots)

Am Mittwochnachmittag flüchtet der Fahrer eines SUV BMW, Typ X5 vor der Polizei. Dieser sollte mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Allerdings missachtete er die Anhaltezeichen und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt begann im Bereich der Zweibrücker Straße, nahm ihren Verlauf durch die Bahnhofstraße und später in Richtung Wiesenstraße in einen angrenzenden Feldweg. Nachdem der Fahrer gegen einen Baum prallte, stieg er aus und flüchtete weiter zu Fuß. Schlussendlich sprang er in den Glan und schwamm fort. Es wurden alle Sofortmaßnahmen zur Feststellung des Fahrers getroffen. Unter anderem wurde das Fahrzeug sichergestellt und einer Spurensuche unterzogen. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an. Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zusammenhang gefährdet wurden, werden gebeten, sich an die Polizei Kusel zu wenden. Sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen können ebenfalls an die Polizei Kusel, unter der 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de gerichtet werden. |pikus

