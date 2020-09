Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungen bringen vorgetäuschtes Raubdelikt zutage

Grevenbroich (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 26.03.2020, 11:39 Uhr, über einen Raub auf einen Kiosk in Grevenbroich.

Nach den ursprünglichen Angaben eines Angestellten sei der Kiosk im Bahnhofsgebäude am 25.03.2020, 17:40 Uhr, von zwei unbekannten Maskierten überfallen worden. Er sei alleine im Geschäft gewesen und von dem Duo geschlagen worden. Sie hätten das Bargeld aus der Kasse genommen und seien geflüchtet.

Im Rahmen der polizeilichen Recherchen ergaben sich erhebliche Zweifel an den Schilderungen des Angestellten.

Nach derzeitigem Informationsstand hat er mit zwei Bekannten verabredet, dass sie den Kiosk am Mittwoch, 25.03.2020, in einem günstigen Moment betreten und das Bargeld an sich nehmen. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es nachweislich nicht gekommen. Das zentrale Kommissariat 12 ermittelt daher gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach im Hinblick auf eine mögliche Vortäuschung.

Die Verdächtigen im Alter von 20 bis 30 Jahren äußern sich bei der Polizei nicht zu den Vorwürfen beziehungsweise lassen sich anwaltlich vertreten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell