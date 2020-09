Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Senioren

Neuss (ots)

Am Dienstag (15.9.), gegen 9:20 Uhr, kam es an der Further Straße, Höhe Burgunderstraße, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen beachsichtigte eine Seniorin, mit ihrer Gehhilfe den Fußgängerüberweg der Further Straße zu überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 83-jähriger Neusser mit seinem Kleinkraftrad die Further Straße in Richtung Berliner Platz. Auf dem Zebrastreifen kam es dann zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Beide wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt. Das zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterstützte bei der Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommisariat übernommen.

