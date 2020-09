Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebe flüchten und lassen Beute zurück

Neuss (ots)

Am Dienstag (15.09.), um kurz nach 16 Uhr, legten sich zwei Diebe mit dem Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes an der Niederstraße an. Sie hatten sich reichlich an der textilen Ware bedient und anschließend versucht, die Filiale ohne zu bezahlen zu verlassen. Doch sie hatten die Rechnung ohne den angestellten Sicherheitsbeauftragten gemacht, der sie nicht so einfach mit ihrer Beute entkommen ließ. Vor dem Geschäft forderte er das Duo auf, ihm den Inhalt der prall gefüllten Tragetaschen zu zeigen. Doch das schien nicht im Interesse der Tatverdächtigen zu liegen. Es kam zu einer Rangelei. Die Diebe entschlossen sich dann, ihre Beute zurückzulassen und die nächst beste Gelegenheit zur Flucht zu nutzen.

In den Taschen fand sich neben zwei Hosen, vier Pullovern sowie Unterwäsche weitere mutmaßliche Beute, die offenbar in anderen Geschäften gestohlen worden war.

Die beiden mutmaßlichen Diebe konnten entkommen. Die Kripo hat nun die Ermittlungen gegen die unbekannten Männer, um die 20 Jahre, schlank, mit europäischem / oder osteuropäischem Aussehen aufgenommen. Einer trug ein graues Basecap, eine kurze Hose sowie eine schwarze Weste. Unter der Capy, waren blonde kurze Haare zu erkennen. Sein Komplize trug ebenfalls eine kurze Hose und dazu ein rot/weiß gestreiftes T-Shirt.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 zu melden.

