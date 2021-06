Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Weitefeld (ots)

In der Nacht zum 13.06.2021, gegen 02:40 Uhr kam es im Bereich der Ringstraße in Weitefeld zum Diebstahl eines Kleinkraftrades. Der/die bisher unbekannten Täter entwendeten das Krad, dass in der Folge am Spielplatz in Weitefeld beschädigt aufgefunden werden konnte. Hinweise zum Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigten an die Polizei Betzdorf.

