Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl

Prüm (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 14.04.21, 19.40 h, auf Donnerstag, 15.04.21, 04.30 h, kam es auf dem Parkplatz "Prümer Land West" an der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Bitburg zu einem Diebstahl. Aus dem Tank eines dort geparkten Lastkraftwagens wurden mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Der Fahrer schlief während der Tat und bemerkte den Diebstahl erst am frühen Morgen des 15.04.21, als er seine Fahrt fortsetzen wollte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

