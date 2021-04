Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus LKW-Anhänger, Parkplatz B410, Prüm

Prüm (ots)

Zwischen Montag den 12.04.2021, gegen 23:00 Uhr und Dienstag, den 13.04.2021, gegen 07:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der B410 von Dausfeld kommend in Fahrtrichtung Prüm zu einem Diebstahl. Aus dem Anhänger eines dort geparkten Lastkraftwagens wurden dabei 26 Paletten Getränkedosen á 24 Stück entwendet. Die bislang unbekannten Täter schlitzten zunächst die Plane des Anhängers auf. Anschließend gelangten sie vermutlich über die Heckklappe in das Innere des Anhängers und hatten dort Zugriff auf die Paletten.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email, pipruem.dgl@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell