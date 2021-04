Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zweijähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallbeteiligter gesucht

Am Mittwoch, den 14.04.2021 gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Johannismarkt in 54595 Prüm.

Ein zweijähriger Junge entfernt sich kurzzeitig aus der Obhut seiner Mutter und läuft auf die Fahrbahn. Der Junge stößt mit einem auf der Straße fahrenden PKW zusammen. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß im Kopfbereich leicht verletzt. Die Mutter und der Verkehrsunfallbeteiligte einigten sich vor Ort, sodass zunächst keine polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme erfolgte.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet darum, dass sich der entsprechende Fahrzeugführer auf hiesiger Dienststelle meldet. Bei dem Fahrzeugführer eines dunklen PKW soll es sich um eine männliche Person im Alter von ca. 50 Jahren gehandelt haben. Dieser wurde von einer Frau gleichen Alters begleitet.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

