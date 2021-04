Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung im Wald im Bereich eines Parkplatzes an der B421 (Zeller Berg)

Bild-Infos

Download

Zell (Mosel) (ots)

Am 12.04.2021 wurde der Polizei Zell durch eine aufmerksame Zeugin eine unerlaubte Müllablagerung neben einem Parkplatz an der B421 im Zeller Berg gemeldet. An einem steilen Abhang, der zu einem Bachlauf führt und vom Parkplatz nicht einsehbar ist, wurde eine große Menge an Renovierungsabfällen, Elektrogeräte, Farbeimer, Teppiche und Hausmüll illegal entsorgt. Zum Teil lagen Müllsäcke und Kanister mit umweltgefährdeten Stoffen in einem Bachlauf. Aufgrund des Zustandes der Abfälle dürfte die Abladung erst in den letzten Tagen erfolgt sein. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/den Verursacher(n) geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Zell unter der Rufnummer 06542/9867-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell