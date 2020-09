Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter flüchtet nach Unfall auf Parkplatz am Ständeplatz: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Einen ordentlichen Schaden an seinem Auto musste am Montagmittag der Besitzer eines blauen Skoda Octavias in Kassel feststellen, als er nach nur 45 Minuten zurück zu seinem Wagen kam. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war beim Rangieren auf dem Parkplatz an der Ecke Ständeplatz / Friedrich-Ebert-Straße gegen den Skoda gefahren, hatte dessen Heckstoßstange hinten links eingedrückt und war dann abgehauen. Der Schaden am Octavia wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Da sich bislang keine Hinweise auf den Unfallverursacher ergeben haben, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun nach möglichen Zeugen. Wer den Unfall auf dem Parkplatz am Montag zwischen 11:30 und 12:15 Uhr beobachtet hat und Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

