Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunken mit dem Fahrrad zur Kneipe gefahren: 33-Jähriger muss in Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Auf seiner Fahrt in eine Kneipe rechnete ein betrunkener 33-jähriger Radfahrer in der Nacht zum heutigen Freitag offenbar nicht mit einer aufmerksamen Streife des Polizeireviers Mitte. Die Polizisten stoppten den Mann kurz nach Mitternacht vor dem Lokal in der Kurt-Schumacher-Straße und bemerkten schnell, dass er offenbar zuvor schon einiges an Hochprozentigem zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 33-Jährige aus Kassel 2,2 Promille intus hatte, weshalb er die Beamten auf das Revier begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen musste. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Demnach hatte ihn das Gericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Straftaten zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er den Betrag von 2.200 Euro nicht zahlen konnte, musste er ersatzweise die Freiheitsstrafe von 90 Tagen antreten. Die Streife brachte ihn aus diesem Grund anschließend in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr dauern an.

