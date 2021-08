Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Starke Kids malen ihre Helden

Koblenz (ots)

Im Herbst 2021 treffen Superhelden die echten Helden der Polizei. Unter Einbindung namhafter Partner der Medien- und Kulturszene veranstaltet die Verbandsgemeinde Vallendar drei Präventionstage in der Stadthalle Vallendar.

Kinder des 3. und 4. Schuljahres sind aufgefordert sich auf Basis eines Malwettbewerbes zu qualifizieren. Die jungen Künstler sollen ihre Helden malen. Das kann die Oma sein, die sich durch die Pandemie gequält hat, der Sanitäter der im Rettungswagen Leben rettet, aber auch ein fiktiver Superheld.

Unter dem Postfach StarkeKidsmalenihreHelden@polizei.rlp.de erfolgt durch eine Jury der Polizei mit Unterstützung der Comichelden die Auswahl.

Der oder die Gewinnerin erlebt mit seiner oder ihrer Schulklasse in der Stadthalle Vallendar eine noch nie dagewesene Präventionsveranstaltung des Polizeipräsidiums Koblenz.

Das Team des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums wird nur dort unterstützt durch Superhelden. Durch die Einbindung der fiktiven Charaktere erfolgt eine zielgruppengerechte Ansprache der Schülerinnen und Schüler.

Durch die Polizei werden Präventionsstrategien in den für die Jugend akuten Themenfeldern vermittelt:

- Gewalt - Sexualdelikte - Zivilcourage - Mobbing/ Cybermobbing - Migration/ Integration

Die Superhelden fungieren in jedem Präventionsfeld als Pate. Weitere Fragen zu der anvisierten Veranstaltung beantworten Patrick Puth und Norbert Heck vom Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Koblenz: 0261/ 1032865 oder per Mail an Beratungszentrum.Koblenz@polizei.rlp.de.

Ein Video zu der Kampagne findet sich auf den Social Media Kanälen der Polizei Koblenz.

Einsendeschluss ist Freitag, 1. Oktober 2021, 12:00 Uhr.

