POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Landau (ots)

Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, flüchtete am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein 43 - jähriger Kleinkraftradfahrer vor einer Polizeikontrolle. Der "Landauer" hatte auf das Anhaltesignal im Bereich der Horststraße nicht reagiert und versuchte über Schleichwege, welche für den Funkstreifenwagen nicht passierbar war, abzuhauen. Ein Polizeibeamter nahm daraufhin die Verfolgung zu Fuß auf und navigierte die Kollegen zur Kontrollörtlichkeit in die Straße Am Spitalgarten, wo der Kleinkraftradfahrer letztlich kontrolliert wurde. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss stand, daher wurde ihm bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

