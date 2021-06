Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Süringstraße/Mobiltelefone bei Einbruch gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch einen lauten Knall geweckt wurde eine Zeugin in der Nacht zum Mittwoch (16.06.) in der Coesfelder Innenstadt. Um kurz nach vier Uhr meldete sich die Frau bei der Polizei. Sie konnte beobachten, dass eine männliche Person mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Unbekannte vor der Fensterscheibe des Telekomladens. Die Scheibe war offensichtlich zuvor eingeschlagen worden. Zwischenzeitlich steht fest, dass mehrere Mobiltelefone gestohlen wurden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

