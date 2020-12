Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Gräber auf Friedhof beschädigt

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 15 Uhr, zwei Gräber auf dem Friedhof in Tauberbischofsheim-Distelhausen beschädigt und Grabschmuck gestohlen. Zunächst bemerkte ein 35-Jähriger, dass Weihnachtsschmuck in Form von Glaskugeln auf das Grab eines Vorfahren geworfen worden war. Zeitgleich meldete sich eine weitere Geschädigte, die angab, dass vom Grab eines Verstorbenen Blumen abgeschnitten wurden und Grabschmuck entwendet wurde. Die Polizei Tauberbischofsheim ermittelt derzeit hinsichtlich Sachbeschädigung und Diebstahl und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Fehler beim Ausparken - 6.000 Euro Sachschaden

Ein 71-Jähriger verursachte am Dienstag gegen 15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Straße "Obere Beund" in Tauberbischofsheim, als er beim Ausparken mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Der Audi-Fahrer wollte rückwärts aus seiner Garage ausfahren und übersah hierbei vermutlich den Audi eines 25-Jährigen, der gerade die Obere Beund entlangfuhr. Die beiden Wagen kollidierten in der Folge und wurden erheblich beschädigt. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Wertheim: Fußgängerin übersehen - Eine Person verletzt

Eine Fußgängerin übersah vermutlich der Fahrer eines Skoda am Dienstag gegen 17.30 Uhr am Berliner Ring in Wertheim. Der 31-Jährige war mit seinem Wagen am Berliner Ring in Richtung des Klinikums unterwegs und übersah vermutlich aufgrund eingeschränkter Sicht durch die Windschutzscheibe eine Fußgängerin, welche die Straße an einem dortigen Fußgängerüberweg queren wollte. Der PKW des Mannes erfasste die 32-Jährige Fußgängerin, woraufhin sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Polizeirevier Wertheim übernommen.

