Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stiftsplatz

Einbruch in Restaurant

Coesfeld (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag (15.06.21) Zugang zu einem Restaurant am Stiftsplatz. Gegen 3 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Fenster und drangen in das Lokal ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Eine Zwischentür zu den privaten Räumen im Obergeschoß hebelten sie ebenfalls auf.

Dem Eigentümer begegneten zwei Tätern auf der Treppe. Als er sie ansprach, flüchteten diese durch ein Fenster im Erdgeschoss in unbekannte Richtung.

Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Angaben zum Diebesgut liegen ebenfalls noch nicht vor. Die Fahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell