Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft

Unfall zwischen Radfahrer und Joggerin

Coesfeld (ots)

Am 14.06.2021, gegen 19:45 Uhr, kam es in Senden auf der Straße Dorfbauerschaft zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 42-jährigen Rennradfahrer aus Münster und einer 39-jährigen Joggerin aus Senden. Durch den Zusammenstoß fiel die Joggerin zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Dabei verletzte sie sich am Hinterkopf und verlor kurzfristig das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Der Rennradfahrer stürzte ebenfalls, blieb aber nach eigenen Angaben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell