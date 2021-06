Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, K48/Drei Monate Fahrverbot für Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Mit Tempo 134 rauschte am Sonntag (13.06.21) ein Motorradfahrer aus Recklinghausen durch eine Messstelle der Polizei. Diese befand sich an der K48 bei Nottuln-Darup. Erlaubt ist dort Tempo 50. Weil der Fahrer 79 Stundenkilometer zu schnell war, sicherte er sich nicht nur den Negativ-Tagessieg. Er muss sich auf ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

Insgesamt passierten 621 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Von denen waren 238 zu schnell. 140 davon waren Motorradfahrer. Insgesamt müssen 13 Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen. 99 erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil sie schneller als 71 km/h waren.

