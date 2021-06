Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Nach Betrug: Polizei nimmt Geldabholer fest

Coesfeld (ots)

Am Ende klickten die Handschellen. Die Polizei hat in einem Betrugsfall einen Mittelsmann am Samstag (12.06.21) festgenommen. Zuvor haben die Täter mit einer perfiden Masche einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag von einer Havixbeckerin ergaunert.

Eine unbekannte Anruferin gab sich gegenüber der Geschädigten als Wahrsagerin aus. Diese sagte voraus, dass die Familie der Havixbeckerin sterben würde, sollte sie die geforderten Summen nicht zahlen. Die Betrüger riefen über einen längeren Zeitraum immer wieder bei der Frau an. In den vergangenen Wochen fand eine erste Geldübergabe statt. Einen anderen Teil der Summer überwies sie.

Aufgrund ihres Glaubens, hielt die Havixbeckerin die Weissagungen der Wahrsagerin für realistisch. Ihre Familie wusste zunächst nichts von der Angelegenheit. Als es am Samstag zu einer erneuten Geldübergabe kommen sollte, nahm die Polizei den tatverdächtigen Geldabholer auf Höhe des Kreisverkehres L581/L550 fest. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

