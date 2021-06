Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/Radfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Zwei Radfahrer aus Rosendahl (64 und 65 Jahre alt) sind am Freitag (11.06.21) zusammengestoßen. Gegen 14.50 Uhr befuhren beide den Radweg an der Osterwicker Straße in Fahrtrichtung Coesfeld. An der Kreuzung zum Konrad-Adenauer-Ring wollte der 65-jährige Radfahrer nach rechts abbiegen, um den Ring zu überqueren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und der 64-jährigen Fahrradfahrerin. Mit einem Rettungswagen kam die Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus.

