Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bockelsdorf/Hängegleiter verliert abrupt an Höhe

Coesfeld (ots)

Ein Hängegleiter ist am Sonntag (13.06.21) in der Billerbecker Bauerschaft Bockelsdorf aus rund 20 Metern Höhe in ein Rapsfeld gestürzt. Der 57-jährige Pilot aus den Niederlanden war gerade dabei, zu landen. Er wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Nach Aussage des 57-Jährigen war fehlende Thermik der Grund für den abrupten Höhenverlust. Ein Ersthelfer unterstützte die Einsatzkräfte, indem er mit einem Quad eine Schneise durch das Rapsfeld zu dem Niederländer schlug.

