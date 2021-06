Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Am 13.06.2021, gegen 06:50 Uhr, fiel einem Zeugen ein Pkw am Nordwall in Olfen auf, welcher zunächst in eine Hecke fuhr und sich dann von der vermeintlichen Unfallstelle entfernte. Der Pkw konnte daraufhin, im Rahmen der Fahndung, im Bereich der Kökelsumer Straße in Olfen angehalten und der Fahrer überprüft werden. Bei dem 24 jährigen Fahrzeugführer aus Haltern am See konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden und ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde bei dem Mann angeordnet und die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. An der vermeintlichen Unfallstelle konnte kein Schaden an der betreffenden Hecke festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell