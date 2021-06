Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Springenkamp, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Rennradfahrer gestürzt

Coesfeld (ots)

Am 12.06.2021, gegen 10:10 Uhr, befuhren vier Rennradfahrer, jeweils zu zweit hintereinander, die Straße Springenkamp, aus Richtung K9 kommend, in Fahrtrichtung Olfen. Kurz vor der Kreuzung Springenkamp/Fehlgang, kam der Gruppe ein 55 jähriger Mann aus Borken mit seinem Pkw entgegen, der nach ersten Angaben die Kurve schnitt und ein Ausweichen der Fahrradgruppe notwendig machte, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver kam ein 47 jähriger Rennradfahrer aus Datteln auf der Straße zu Fall und verletzte sich an der Schulter. Der Radfahrer wurde mit einem eingesetzten Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

