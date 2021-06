Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Str. (B58), Rollerfahrer gestürzt

Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein 17-Jähriger aus Nordkirchen befuhr am Sonntag (13.06.21), gegen 21.55 Uhr die Seppenrader Str.(B58) mit seinem Mofaroller, aus Richtung Seppenrade kommend, in Fahrtrichtung Industriestraße. Beim Queren der dortigen Bahnlinie verspürte der 17-jährige Mofafahrer einen heftigen Schlag an seinem Roller, geriet ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dort mit seinem Roller auf den, in Fahrtrichtung Innenstadt betrachtet, rechten Geh-/Radweg. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus Lüdinghausen zugeführt. Dem gestürzten Mofafahrer fiel ein dunkler Mercedes auf, der sich zum Unfallzeitpunkt hinter seinem Roller befunden haben muss. Dieser Mercedes sei mit mehreren Personen besetzt gewesen und wurde von einer männlichen Person gefahren. An dem PKW wurde das Kennzeichenfragment COE ? 2612 abgelesen. Der Fahrzeugführer sowie die Insassen des PKW werden gebeten, sich als mögliche Unfallzeugen unter der Rufnummer: 02541-14-0 bei dem Verkehrskommissariat in Dülmen zu melden.

