Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aufbrüche von Pkw

Olpe (ots)

Am Samstag (4. Juli) zwischen 17.45 und 22.45 Uhr haben sich im Bereich der Olper Innenstadt drei Fahrzeugaufbrüche ereignet. Gleich zwei Mal bemerkten Kfz-Halter, dass jeweils eine Seitenscheibe an ihren in der Franziskanerstraße geparkten Fahrzeugen eingeschlagen wurde. Ob etwas aus den Wagen entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. An beiden Fahrzeugen sicherte die Polizei Spuren, unter anderem erfolgte ein Abstrich von einer roten Flüssigkeit, die noch feucht war (vermutlich Blutanhaftungen). Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Zudem entwendete ein Unbekannter aus einem in der Martinsstraße geparkten Transporter gegen 18 Uhr ein hochwertiges Mobiltelefon. Der Geschädigte, der als Auslieferer tätig war, brachte Waren in ein Haus, verschloss den Pkw aber nicht, sodass der Täter das Mobiltelefon an sich nahm. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

