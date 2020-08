Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder von Unbekannten bedroht und bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0931

Am späten Samstagabend (29.8.) haben drei unbekannte Täter an der Hörder Bahnhofstraße einen 19-jährigen Dortmunder zunächst bedroht und ihm Bargeld und seine EC-Karte entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Angaben zufolge ging der Dortmunder gegen 23 Uhr in Richtung Innenstadt. In Höhe des dortigen Fast-Food-Restaurants boten ihm zwei Männer Drogen an. Als er verneinte und weiterging, fragten sie den Dortmunder nach Geld. Im weiteren Verlauf gaben sie an, ein Messer zu haben und drohten, den jungen Mann damit zu verletzen. Kurz danach bat dieser zwei entgegenkommende Passanten um Hilfe, diese gingen jedoch einfach weiter.

Als ihm mittlerweile drei Täter folgten, holte der Dortmunder seine Geldbörse heraus und der Haupttäter entnahm Bargeld und eine EC-Karte. Aus Schutz legte sich der 19-Jährige auf den Boden. Mindestens zwei Täter schlugen und traten ihn, bevor sie in Richtung Phoenix-West flüchteten.

Der Dortmunder beschrieb die Täter wie folgt:

1. ca.18-19 Jahre alt, 175-180 cm groß, sportliche Figur, dunkelblonde kurze Haare, blaue Augen, rundes Gesicht (Haupttäter).

2. ca. 18 Jahre alt, 175-180 cm groß, stabil bis dick, dunkle Locken, dickliches Gesicht.

3. ca. 19 Jahre alt, 180 cm groß, sehr schlank, schmales Gesicht, hellbraune kurze Haare.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell