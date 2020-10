Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der A28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag ereignete sich um 23:43 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee. Ein Pkw Mercedes war in Höhe der Anschlussstelle Ganderkesee-West in Fahrtrichtung Oldenburg nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Anprall gegen die Mittelschutzplanke schleuderte der Pkw zurück über die Fahrbahn und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ein Fahrzeugführer konnte am Unfallort nicht mehr angetroffen werden, dieser hatte die Unfallstelle verbotswidrig zu Fuß verlassen. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der Person. Ein nachfolgender Pkw, der von einem 26-Jährigen aus Oldenburg geführt wurde, fuhr über Fahrzeugteile, die auf der Fahrbahn lagen, und wurde leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Wer Angaben zum Unfallflüchtigen machen kann oder zur besagten Zeit Fußgänger im Bereich der Anschlussstelle Ganderkesee-West (Bereich B212/Gruppenbührener Straße) gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn (04435-93160) in Verbindung zu setzen.

