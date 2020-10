Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Oktober 2020, brach gegen 17:35 Uhr ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Welsestraße in Delmenhorst aus. Die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst stellten fest, dass das Feuer im Badezimmer der Wohnung entstanden ist. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

