Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Rohlmanns Weide

Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durch ein auf Kipp stehendes Küchenfenster gelangten Einbrecher in der Nacht zum Samstag (12.06.)in ein Wohnhaus an der Straße Rohlmanns Weide. Die Unbekannten hebelten das auf Kipp stehende Fenster auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte angeben werden, dass zwei Laptops, zwei Armbanduhren und eine lederne Arbeitstasche, samt Inhalt, gestohlen wurden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 2.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

