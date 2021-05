Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Aufzug durch die Innenstadt von Koblenz "Demo für Nahost-Konflikt"

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 16.05.21 fand in der Zeit von 16:00 - 17:25 Uhr ein Aufzug unter dem Thema "Demo für Nahost-Konflikt" durch die Innenstadt von Koblenz statt. Nach einer Auftaktkundgebung am Zentralplatz setzte sich der Aufzug mit ca. 700 Teilnehmern über die Clemensstraße in Richtung Karmeliterstraße bis zum Deutschen Eck in Bewegung. Während die Versammlungsteilnehmer die Hygieneauflagen hinsichtlich Maskenpflicht beachteten, musste, aufgrund der dynamischen Lage mittels Lautsprecherdurchsagen, regelmäßig an die Einhaltung der geforderten Mindestabstände erinnert werden. Die Teilnehmer skandierten während des Aufzuges in Sprechchören für ein freies Palästina. Am Deutschen Eck fand noch eine Abschlusskundgebung statt, bei der der Versammlungsleiter auf einen friedlichen Heimweg hinwies. Der angemeldete Aufzug kann im Wesentlichen als friedlich und unproblematisch beschrieben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell