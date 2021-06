Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße

VW Passat beschädigt - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Den schwarzen VW Passat einer 21-jährigen Gescheranerin beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am 14.06.2021. Die Gescheranerin parkte ihr Auto auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Kaufland auf der Hansestraße in Coesfeld in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

