Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt nicht beachtet

Düren (ots)

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen ein Motorradfahrer, als ein Autofahrer die Vorfahrt nicht beachtete.

Gegen 07:10 Uhr befuhr ein 47-jähriger Dürener die Merzenicher Straße in Richtung Merzenich. Zur gleichen Zeit war ein 75-jähriger Dürener auf der Yorckstraße in Richtung Merzenicher Straße unterwegs. Der Autofahrer fuhr in die Kreuzung ein, ohne auf den Motorradfahrer zu achten. Dieser leitete ein Brems- und Ausweichmanöver ein, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dies gelang ihm auch, allerdings verlor er in der Folge die Kontrolle über das Krad. Er stürzte und wurde dabei verletzt. Mit einem RTW wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der Autofahrer gab später gegenüber den Beamten an, er sei in die Kreuzung eingefahren, weil die Sicht nach rechts und links schlecht gewesen sei. Eine Zeugin hingegen gab an, dass der 75-Jährige sehr zügig in die Kreuzung fuhr. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell